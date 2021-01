Golfo: martedì 5 gennaio ad Al Ula il 41mo vertice del Consiglio di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 5 gennaio si terrà nella città di Al Ula, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, il 41mo vertice del Consiglio supremo del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), su invito del sovrano saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Lo riferisce oggi un comunicato stampa ufficiale del Ccg. “Il Ccg si avvia verso il quinto decennio di cooperazione”, ha detto il segretario generale del Consiglio, Nayef al Hajraf. “La convocazione dello storico 41mo round ad Al Ula, nonostante le circostanze straordinarie in cui versa il mondo, conferma il desiderio dei leader del Ccg di preservare il Consiglio, come organizzazione coesa capace di superare le difficoltà e le sfide, e di rafforzare il suo processo di integrazione in tutti i settori”, prosegue il comunicato. “Ieri abbiamo visto con orgoglio la presidenza dell’Arabia Saudita dei lavori del G20, e come essa sia riuscita a guidare il G20 nel rafforzare la cooperazione internazionale; oggi, vediamo disponibilità ad avviare i lavori del 41mo round del Consiglio supremo in modo da riaffermare l’importanza di rafforzare tutti i settori della cooperazione e dell’integrazione del Golfo”, ha aggiunto Al Hajraf. Il segretario generale ha inoltre sottolineato i “numerosi successi e progetti” del Ccg in vari ambiti, in particolare per quanto riguarda la creazione del mercato unico, l’unione doganale, il collegamento elettrico, la libertà di movimento dei capitali e “varie altre acquisizioni”. Al Hajraf ha concluso ringraziando le autorità dell’Arabia Saudita, in particolare re Salman e l’erede al trono Mohammed bin Salman, per i preparativi effettuati per la convocazione del vertice, e per aver “superato le difficoltà allo scopo di garantire il successo del summit”. Il Consiglio supremo del Ccg è l’autorità suprema dell’organizzazione, è formata dai capi di Stato dei Paesi membri e si riunisce una volta all’anno. (Res)