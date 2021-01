Spagna: ministro Illa, lascerò incarico quando inizierà campagna elettorale in Catalogna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla pandemia del coronavirus e alla risposta del sistema sanitario spagnolo, il ministro ha sottolineato che il decentramento dell'assistenza sanitaria non ha ostacolato la gestione del Covid-19 "funzionando ragionevolmente bene". Per quanto riguarda l'indulto ai detenuti catalani per il referendum illegale del primo ottobre 2017, secondo Illa "tutti hanno commesso degli errori" per quello che è successo in Catalogna. A tal proposito ha spiegato che "nessuno dovrebbe avere privilegi o pregiudizi" in quanto tutti hanno il diritto a richiederlo ed il governo "ha l'obbligo" di occuparsene. "L'apertura di un decennio fruttuoso per la Catalogna e per la Spagna richiede di allentare le tensioni, di favorire il dialogo e di guardare al futuro, sempre nel rispetto della legge", ha evidenziato. Il candidato del Psc alla presidenza dalla Catalogna ha escluso con decisione un'alleanza con Erc per formare un possibile governo locale. "Loro sono per l'indipendenza e questo non credo sia l'orizzonte di cui la Catalogna ha bisogno", aggiungendo, tuttavia, che "ciò non significa non possano essere raggiunti degli accordi". (Spm)