Milano: Barberis (Pd), da Gallera scuse ridicole su ritardi somministrazione vaccini

- “Ogni giorno guadagnato nella somministrazione dei vaccini significa vite salvate in più. Per questo è particolarmente penoso assistere all'ennesima prova di inadeguatezza di Regione Lombardia. Primi per dosi consegnate e quindicesimi per dosi somministrate in una delle regioni più colpite al mondo. Le scuse per giustificare il ritardo poi sono semplicemente ridicole. Come se solo i medici lombardi andassero in ferie e per giunta tutti insieme. Non ho parole. Non molleremo la pressione di un millimetro affinché si somministrino quante più dosi nel minor tempo possibile, con un'azione all'altezza dei dati tristemente da record che hanno caratterizzato l'epidemia nella nostra regione”. Lo ha dichiarato in una nota Filippo Barberis, capogruppo Pd al Consiglio comunale di Milano. (Rem)