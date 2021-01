Regno Unito: cancelliere Sunak dovrà colmare "buchi" accordo Brexit nel settore dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit è stata archiviata ma restano dei “buchi” da colmare nell’accordo commerciale approvato dal parlamento di Londra la scorsa settimana, in particolare per quanto concerne il settore dei servizi. Nei prossimi mesi, il numero primo ministro, Boris Johnson, e il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, formeranno una squadra di lavoro il cui primo compito sarà quello di esaminare in che modo il settore dei servizi finanziari potrà intervenire per mettere a posto tali mancanze, tenuto conto del fatto che il principale ostacolo al commercio con l'Ue è l'assenza di accordi in atto per coprire il più ampio settore dei servizi. Come riferisce il “Guardian”, i servizi rappresentano circa l'80 per cento dell'attività economica del Regno Unito e circa il 50 per cento delle sue esportazioni in valore verso l'Ue. Il deficit nell’export di beni verso l’Ue, infatti, viene compensato dal surplus nel comparto dei servizi, dovuto principalmente alla City di Londra. (segue) (Rel)