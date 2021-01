Regno Unito: cancelliere Sunak dovrà colmare "buchi" accordo Brexit nel settore dei servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sunak ha detto che la firma di un memorandum d'intesa già programmato sulla questione dovrebbe rassicurare l'Ue e persuadere i vertici di Bruxelles a garantire gli accessi alla City. Il cancelliere ha promesso che il Regno Unito "rimarrà in stretto dialogo con i partner europei". Sunak, quindi, si giocherà gran parte del suo incarico valutando se riuscirà a strappare alla Commissione Ue un memorandum d'intesa in cambio di un accesso completo. Dopotutto, Bruxelles ha già accettato di rinnovare gli attuali accordi per la compensazione dei derivati denominati in euro - un'attività in cui le società londinesi dominano il mercato – per paura che queste operazioni venissero dirottate a New York. Non mancano i problemi: i negoziatori dell'Ue sono ancora diffidenti per le difficoltà imposte da Johnson ai negoziati e, questo sentiment, secondo il “Guardian”, potrebbe estendersi anche a Sunak, considerato “il braccio destro” del premier. (Rel)