Covid: Bellanova a Conte, piano vaccini insufficiente e poco chiaro

- "Ancora una volta di più oggi verifichiamo l'insufficienza del sistema sanitario, sancita dalla necessità di far scattare le Regioni arancioni o rosse con soglie di Rt più basse di quanto indicato in precedenza per evitare ulteriori criticità. E si verifica l'insufficienza e la poca chiarezza sul Piano vaccinale”. Lo avrebbe detto, secondo fonti di Italia viva, la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, durante la riunione fra i capi delegazione di maggioranza ed il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Riunione ancora in corso. Secondo quanto avrebbe detto la ministra, “se si vuole uscire da questo stallo dando un messaggio chiaro ai cittadini c’è un solo modo: continuare puntuale tracciamento e far chiarezza sul piano vaccinale. Il solo messaggio restate in casa è evidente che psicologicamente ed economicamente ai cittadini non basta più. A fronte di un sacrificio che chiediamo alle persone, dobbiamo dare certezze. E io per i dati che leggo, ancora ne vedo poche”. (Rin)