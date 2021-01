Sardegna: oltre 12 milioni per progetti strategici interconnessione bacini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto le opere oggetto della progettazione, per un valore complessivo di interventi pari a 240.900.000: il collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighnzu a Monte Orzastru (3.800.000); gli interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres (3.500.000); l'efficientamento energetico di impianti del sistema idrico multisettoriale regionale (300.000); il riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa (800.000); il riassetto funzionale dell'interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barroccus (1.000.000); il rifacimento della condotta dall'invaso di Sa Forada al partitore per Serrenti B (1.500.000); gli interventi di verifica della sicurezza della diga di Monte Pranu (400.000); il completamento del rifacimento della condotta di adduzione alla rete irrigua dall'Invaso del Rio Leni (1.000.000). (Com)