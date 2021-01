Germania: Drosten (clinica Charité), primi sei mesi 2021 saranno impegnati a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi sei mesi del 2021 saranno impegnativi a causa della crisi di coronavirus. Lo ha detto il capo virologo della clinica Charité di Berlino, Christian Drosten, all’edizione domenicale del quotidiano tedesco "Berliner Morgenpost". "Sono già ottimista per il nuovo anno, ma credo che la prima metà sarà molto complicata", ha detto Drosten, ipotizzando "che a partire dalla seconda metà potrebbe esserci un rilassamento delle misure, ma solo se si riuscirà a vaccinare un gran numero di persone nei primi sei mesi". Il capo virologo prevede dibattiti controversi sul giusto approccio da adottare per gestire la crisi sanitaria. “Ci troveremo in una situazione in cui avremo vaccinato gran parte delle categorie a rischio e poi ci saranno forze politiche che affermeranno cono che non c'è più motivo di mantenere le restrizioni. Agire in questo modo, tuttavia, sarebbe un errore di calcolo, perché in linea di principio non possiamo consentire incidenze molto elevate. Nemmeno fra i più giovani", ha detto Drosten. (segue) (Geb)