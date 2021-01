Germania: Drosten (clinica Charité), primi sei mesi 2021 saranno impegnati a causa del Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza dei tanti critici della strategia di vaccinazione dell'Ue e del governo tedesco, Drosten non ritiene possibile valutare in maniera retrospettiva la procedura sugli ordini dei vaccini. “È una questione così complessa. Bisognava ordinare il vaccino con mesi di anticipo e all'epoca non si era nemmeno a conoscenza se il vaccino in questione avrebbe funzionato", ha detto il virologo. L'Ue dovrebbe, tuttavia, recuperare rapidamente il ritardo nell'ottenere il vaccino prodotto dall’Università di Oxford e dalla società anglo-svedese AstraZeneca, che è già stato approvato per l'uso di emergenza in Regno Unito. “Perché questo vaccino può essere utilizzato anche nelle normali pratiche mediche. Per questo vaccino non c’è il requisito di refrigerazione speciale" come nel caso di quello prodotto da Pfizer-BioNTech, ha spiegato Drosten. (Geb)