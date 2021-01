Scuola: Lega, ministero saldi stipendi arretrati precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sollecitato il ministero dell'Istruzione per il mancato pagamento dello stipendio di tanti insegnanti e personale Ata assunti con contratto Covid. Ci è stato assicurato che prima della fine di gennaio - forse già a metà mese - i compensi verranno corrisposti. Nulla ovviamente giustifica i ritardi accumulati e le gravi inadempienze del Governo e del ministro Azzolina". Così i senatori della Lega, Valeria Alessandrini, componente della commissione Cultura e referente Istruzione per l'Umbria, e Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Continueremo a seguire la questione, che riguarda il personale supplente aggiuntivo, assunto per far fronte alle difficoltà emerse nel corso dell'emergenza sanitaria. Solo una parte ha ricevuto quanto spettava. Altri - aggiungono - sono senza stipendio ormai da mesi. Circostanza vergognosa, lesiva dei diritti e della dignità dei lavoratori, soprattutto se si considerano le difficoltà del mondo della scuola e la grave crisi socio-economica che attraversa il Paese. Ci auguriamo che vengano finalmente rispettati gli impegni presi".(Com)