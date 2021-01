Francia: sottosegretario Trasporti, 70 per cento viaggiatori abituali a preso il treno a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le vacanze natalizie la compagnia nazionale di trasporto ferroviario francese Sncf ha accolto il 70 per cento dei viaggiatori abituali. Lo ha detto il sottosegretario dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, intervenuto ai microfoni di “Bfm Tv”. "I francesi dovevano prendere una boccata d'aria fresca", ha detto Djebbari, un'affermazione basata sui dati dei viaggiatori trasportati da Sncf che consente di trarre un primo bilancio di queste festività natalizie segnate dalla pandemia Covid-19. "Abbiamo registrato il 70 per cento dei viaggiatori abituali a Natale", ha indicato il sottosegretario dei Trasporti, precisando che per l'occasione "sono stati messi in rete più di 8 mila Tgv" con un tasso di occupazione medio “di circa il 60 per cento". Se la cifra sembra alta vista la situazione sanitaria e i protocolli imposti, Djebbari ha chiarito che questo fine settimana, il giorno prima dell'inizio dell'anno scolastico, hanno viaggiato 800 mila persone. "Di solito sono più di 5 milioni di persone", ha spiegato il sottosegretario, secondo cui questo calo dei viaggiatori nel 2020 avrà gravi conseguenze finanziarie per Sncf. "Le perdite saranno molto importanti. Ne stimiamo per diversi miliardi", ha detto Djebbari. (Frp)