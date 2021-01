Libia: Banca centrale pubblica i nuovi tassi di cambio unificati del dinaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Libia ha pubblicato oggi i nuovi tassi di cambio del dinaro libico rispetto alle valute straniere, nel primo giorno di applicazione del tasso di cambio unificato della valuta libica. Il cambio medio con il dollaro Usa è pari a 4,45 dinari per 1 dollaro, secondo quanto deciso in precedenza dalla Banca centrale durante il suo incontro unificato del 16 dicembre 2020. L’ultimo tasso medio registrato per 1 euro, riferisce il quotidiano libico “Al Wasat”, era pari giovedì 31 dicembre a 1,64 dinari, mentre per 1 sterlina britannica era pari 1,82 dinari. Oggi la Banca centrale ha riaggiustato i tassi, portando il tasso medio dell’euro a 5,44 dinari, quello della sterlina a 6,09 dinari, il franco svizzero a 4,02 dinari, 100 yen giapponesi a 4,32 dinari, lo yuan cinese a 0,68 dinari e la lira turca a 0,95 dinari. Per quanto riguarda le valute arabe, in base alle indicazioni della Banca centrale libica il dinaro tunisino varrà 1,65 dinari libici, 10 dinari algerini varranno 0,33 dinari libici, il dirham marocchino varrà 0,49 dinari libici, il dirham emiratino 1,21 dinari e il rial saudita 1,18 dinari. (Lit)