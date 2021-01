Croazia: morto un volontario impegnato nelle attività post sisma a Petrinja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volontario giunto a Petrinja, in Croazia, per aiutare i soccorsi impegnati nelle attività di assistenza dopo il sisma avvenuto lo scorso 29 dicembre. Si tratta, stando a quanto riferito dal dipartimento di polizia di Sisak-Moslavina, di un uomo di 58 anni morto a causa delle ferite riportate in seguito alla caduta da un tetto. Mentre proseguono le attività di recupero nella cittadina croata, questa mattina si è avvertita una nuova scossa di assestamento di magnitudo 2.7 a Remete, nei pressi di Zagabria. (Seb)