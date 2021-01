Imprese: Camera commercio Roma, per oltre la metà anche 2021 sarà anno emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa nuova rilevazione, indaga sull’impatto della zona rossa nel periodo delle festività natalizie, ma si concentra soprattutto sulle aspettative delle imprese di Roma e provincia relativamente al 2021, con una domanda specifica anche sull’impatto dei vaccini. Come emergeva anche dall’indagine precedente, le misure restrittive stanno avendo effetti molto pesanti sull’attività di impresa. La fotografia che ci restituisce l’indagine è, infatti, quella di un tessuto produttivo colpito duramente dalla crisi, e dove la grande maggioranza delle imprese non si aspetta una significativa ripresa dell’attività per il 2021. E anche il vaccino, per quasi la metà delle imprese, non avrà effetti prima del 2022. "Le misure restrittive stabilite per il periodo delle festività - spiega la nota - aggravano la situazione economica per due imprese su tre (67 per cento del campione). In particolare, per il 52 per cento delle imprese la perdita è superiore al 20 per cento, per il 10 per cento è compresa tra il 10 e il 20 per cento e per il 5 per cento è fino al 10 per cento. Per il 32 per cento delle imprese non ha effetti significativi, mentre solo l’1 per cento registra un aumento del fatturato". (segue) (Com)