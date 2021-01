Imprese: Camera commercio Roma, per oltre la metà anche 2021 sarà anno emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 "resterà un anno difficile per i fatturati delle imprese. Per il 49 per cento delle imprese il fatturato continuerà a diminuire. Mentre il 39 per cento si aspetta una stabilità sui livelli attuali e solo il 12 per cento pensa di registrare un aumento nel 2021. Questi dati restano molto pesanti e non fanno intravedere margini di ottimismo, basti considerare che nell’indagine precedente, svolta a fine novembre, l’85 per cento delle imprese si aspettava una contrazione di oltre il 10 per cento del fatturato nel 2020, con una quota del 30 per cento che indicava una contrazione del fatturato superiore al 50 per cento. Anche sulla situazione economica generale le aspettative delle imprese sono pessimistiche. Il 65 per cento delle imprese pensa che anche il 2021 sarà un anno di emergenza, il 32 per cento ritiene che ci potrà essere una normalizzazione nella seconda metà del 2021. Solo il 2 per cento pensa che già nel primo trimestre del 2021 l’economia si normalizzerà. I vaccini contribuiranno a superare l’emergenza sanitaria ed economica , ma per il 44 per cento delle imprese non ci saranno effetti prima della seconda metà del 2021. Per il 48 per cento delle imprese gli effetti si vedranno solo nel 2022". (Com)