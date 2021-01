Covid: Palazzotto (Leu), urge vaccino anche nelle carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che condivisibile l’appello della senatrice Liliana Segre e del Garante per i detenuti Mauro Palma, che sottolinea l’urgenza del vaccino nelle carceri: in una situazione di coercizione in spazi limitati la pandemia può essere particolarmente devastante. Lo scrive su Facebook il deputato di Liberi e uguali Erasmo Palazzotto. “E infatti i dati su contagi e vittime nel 2020 sono molto preoccupanti, complice la vergognosa e ormai sistemica situazione di sovraffollamento: la protezione deve essere più rapida laddove esista una vulnerabilità maggiore, questa è la linea guida che seguirà il governo nella somministrazione del vaccino”, ha scritto, sottolineando la necessità di tutelare chi è più a rischio sia esso libero o sotto la custodia dello Stato. “Insieme alla priorità di somministrazione del vaccino agli operatori sanitari e ai lavoratori e ospiti nelle Rsa è opportuno considerare la vitale esigenza di chi vive l'ambiente carcerario, detenuti e operatori: voglio farmi anch'io portavoce di questa richiesta di umanità al ministro Roberto Speranza”, ha concluso. (Rin)