Libia: Gna sospende temporaneamente commissioni su vendite valuta estera

- Il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia ha deciso oggi di sospendere temporaneamente l’imposizione di una commissione sulle vendite di valuta estera, praticata dal 2018. E’ quanto emerge da un decreto del Consiglio presidenziale, diffuso dall’ufficio comunicazione del Gna. Secondo quanto si legge nel decreto la sospensione avrà una durata di tre mesi, prolungabili. Nella risoluzione, la presidenza del Gna chiarisce che il blocco dell’imposizione avviene a partire dalla data di applicazione della decisione della Banca centrale che prevede l’unificazione del tasso di cambio della valuta locale, il dinaro libico, rispetto al dollaro Usa, al valore di 4,48 dinari, applicazione che è cominciata ufficialmente oggi. Nel settembre 2018 il Consiglio presidenziale del Gna ha imposto una commissione del 183 per cento sulle transazioni in valuta estera, nel quadro di un programma di riforma economica, prima di aggiustare l’aliquota al 163 per cento nel mese di agosto 2019. Il 16 dicembre la Banca centrale ha annunciato l’unificazione del tasso di cambio del dinaro per tutti gli scopi, governativi, commerciali e individuali, a 4,48 dinari a partire dal 3 gennaio 2021. In base ai tassi di cambio ufficiali pubblicati oggi dalla Banca centrale libica, il tasso di cambio medio per 1 dollaro Usa è fissato a 4,4548 dinari libici. (Lit)