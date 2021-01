Cipro-Usa: atteso da domani a Nicosia il segretario alla Sicurezza interna Chad Wolf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Chad Wolf, effettuerà da domani una visita di lavoro di due giorni a Cipro. Domani pomeriggio, Wolf parteciperà, insieme al ministro degli Affari esteri di Cipro Nikos Christodoulides, a una cerimonia speciale a Larnaca per la fondazione delle strutture edilizie del Centro regionale per l'addestramento alla sicurezza Cyclops, un programma di cooperazione bilaterale Cipro-Usa. Martedì, invece, Christodoulides riceverà Wolf al ministero degli Esteri per un incontro privato e una consultazione con la partecipazione di delegazioni ufficiali. I colloqui dovrebbero concentrarsi sulla cooperazione bilaterale in diversi settori, discutendo, tra l'altro, i progressi compiuti e le prossime tappe nel processo di adesione di Cipro al programma di esenzione dai visti degli Stati Uniti, nonché di una serie di questioni relative alla cooperazione, sia bilaterale che regionale, per migliorare la sicurezza. Al termine delle consultazioni, Christodoulides e Wolf firmeranno una dichiarazione di intenti tra i governi dei due Paesi per la cooperazione nel campo della sicurezza delle frontiere e subito dopo rilasceranno delle dichiarazioni ai media. (Gra)