Fisco: Gelmini (FI), subito decreto per bloccare invio cartelle esattoriali

- Il governo cerca di superare l'imbarazzo per lo sblocco dell'invio di 50 milioni di cartelle esattoriali, lasciando trapelare l'intenzione di azzerare il magazzino dell'Agenzia delle entrate, di varare nuovi saldi e stralci o nuove rottamazioni: benissimo, ma il tempo corre e neanche sappiamo se ci sarà ancora un governo in carica di qui a un paio di settimane. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Per bloccare l'invio delle cartelle non bastano le veline a mezzo stampa, serve un decreto o un intervento emendativo al Milleproroghe per liberare dall'angoscia i contribuenti italiani: altrimenti le cartelle partiranno perché l'Agenzia delle entrate, in carenza di una norma, ha l'obbligo di farlo", ha concluso. (Com)