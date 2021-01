Imprese: Tagliavanti (Camera commercio), superare periodo ristori ora interventi mirati per pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati di questa nuova indagine ci danno il segnale reale della situazione e delle aspettative delle piccole e medie imprese del territorio: loro sono la spina dorsale del nostro tessuto produttivo e abbiamo l’obbligo di sostenerle in questa fase così difficile se vogliamo che il Paese rialzi la testa quanto prima". Lo afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. "Dobbiamo quindi superare il periodo dei ristori - aggiunge - necessario nell’emergenza, e attuare politiche di sostegno di più lungo respiro e mirate sul piano fiscale, su quello dell’innovazione e sulla messa a disposizione di liquidità necessaria, per tutto il 2021, a reggere la sfida della ripresa. In questo scenario, tutte le Istituzioni devono impegnarsi al massimo perché senza le imprese e senza una vera ripartenza il futuro di tutti resta precario. Le parole del presidente della Repubblica, nel tradizionale discorso di fine anno sono state, come sempre, non solo condivisibili ma illuminanti e mi permetto di riprendere due concetti secondo me fondamentali. Questo - conclude Tagliavanti - è l’anno della ricostruzione e tutti dobbiamo raddoppiare impegno e sforzi per perseguire questo obiettivo e solo tenendo connesse le responsabilità delle Istituzioni con i sentimenti delle persone si può costruire la fiducia di cui c’è bisogno".(Com)