Algeria: fratello ex presidente Bouteflika, "Abdelaziz è agli arresti domiciliari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Said Bouteflika, fratello e consigliere dell’ex presidente dell’Algeria, Abdelaziz Bouteflika, ha rivelato ieri, durante un’udienza del processo in cui è coimputato con l'accusa di complotto contro l’esercito e lo Stato, che il fratello “è agli arresti domiciliari”. Secondo il quotidiano algerino “El Khabar”, Said Bouteflika ha detto al giudice militare di essere stato condannato a torto, e condannato per fatti che non ha commesso, mentre sia lui sia il fratello hanno fatto “tutto per il bene dell’Algeria”. Said ha aggiunto di essere stato “gettato in prigione”, mentre il suo fratello ex-presidente è “agli arresti domiciliari e sotto sorveglianza”, nonostante tutto ciò che i due hanno fatto per il Paese. Ieri il tribunale militare di Blida ha assolto in appello Said Bouteflika e due ex ufficiali dei servizi di intelligence algerini, condannati in precedenza a 15 anni di prigione per un “complotto” contro l’esercito e lo Stato. Secondo una fonte giudiziaria, il fratello dell’ex presidente algerino sarà trasferito in un altro carcere in attesa della celebrazione di un altro processo, legato a vicende di corruzione verificatesi durante i vent’anni della presidenza di Abdelaziz Bouteflika. Oltre a Said Bouteflika, erano coinvolti nel processo per complotto contro l’esercito e lo Stato anche i generali Mohamed Mediene (detto Toufik) e Athmane Tartag, e Louisa Hanoune, già militante trotzkista e leader del Partito dei lavoratori (Pt) algerino. (Ala)