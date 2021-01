Francia: Macron martedì a Tours per riforma sul mantenimento figli di genitori separati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, si recherà martedì al Fondo assegni familiari (Caf) a Tours per promuovere la riforma sul mantenimento dei figli di genitori separati. Lo riferisce l’Eliseo, secondo cui la riforma entrata in vigore dal primo gennaio consente il pagamento da parte dello Stato in caso di inadempienza dell'ex coniuge. Il presidente incontrerà i beneficiari di questa riforma che rappresenta la "concretizzazione di un impegno del capo dello Stato annunciato al termine del Grande dibattito nazionale", si legge nella nota dell’Eliseo. La normativa "proteggerà le famiglie monoparentali e semplificherà la loro vita quotidiana cancellando l'insicurezza creata dalla minaccia o dal mancato pagamento dei sussidi", garantisce l'Eliseo. (Frp)