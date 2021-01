Argentina: governo denuncia campagna mediatica contro vaccino russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità argentino, Ginés Gonzalez García, ha denunciato una campagna di "false informazioni" pubblicata nelle ultime ore dai media "sui presunti effetti negativi del vaccino russo" Sputnik V contro il Covid-19. "A poco più di un giorno e mezzo dall'inizio della campagna di vaccinazione, sono state somministrate 32.103 dosi di vaccino Sputnik V e solo l'1 per cento ha per ora riportato effetti attribuibili all'iniezione", ha dichiarato all'agenzia di stampa "Telam". Allo stesso modo, anche il viceassessore alla Sanità della provincia di Buenos Aires, Nicolas Kreplak, ha denunciato l'avvio di "una campagna di fake news e fomentazione della paura" che cercherebbe ai suoi occhi di "screditare" il piano nazionale di vaccinazione contro il Covid-19. Per questo motivo, Kreplak ha caldamente raccomandato il consumo di "informazioni ufficiali" sui possibili effetti negativi del vaccino. (segue) (Abu)