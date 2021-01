Argentina: governo denuncia campagna mediatica contro vaccino russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garcia in particolare reagiva alle informazioni pubblicate dopo che ieri le autorità sanitarie argentine hanno annunciato di aver vaccinato fino ad ora un totale di 32.013 operatori sanitari e di aver riscontrato 317 casi di reazioni lievi. Benché nella relazione del ministero venisse precisato che la quota rappresenta meno dell'1 per cento del totale e che l'esito è considerato dagli esperti come una quota che "rientra nei normali parametri di ogni vaccino", numerosi articoli sono usciti a livello internazionale che davano peso ai casi di reazione all'iniezione. Secondo le autorità sanitarie argentine, la prima fase di vaccinazione si è invece conclusa senza controindicazioni significative. A questo proposito il ministero della Salute ha assicurato di aver lanciato un piano per registrare incidenti e gravi reazioni alla somministrazione, mentre nel Paese sono state distribuite almeno 300 mila dosi. La campagna di vaccinazione è iniziata martedì. (Abu)