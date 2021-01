Spagna: ministra Finanze Montero, deficit di bilancio all'11,3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio spagnolo si è attestato a circa l’11,3 per cento del Pil nel 2020, una somma che è pari alle stime previste. Lo ha detto la ministra delle Finanze spagnola, Maria Jesus Montero, in un'intervista a ”Europa Press”, in cui ha indicato che sebbene l'esecutivo continuerà la vorare per il consolidamento fiscale e ad adottare politiche "anticicliche" nella speranza di avere nuovamente dei bilanci "espansivi" dal 2022. Montero ha sottolineato che il governo non ha "mai" abbandonato la via del risanamento fiscale e ha ricordato che per il 2021 è previsto il calo maggiore in termini di percentuale di deficit registrato in un solo anno, pari a circa 3 punti, dall'11,3 al 7,7 per cento del Pil. "Tutte le amministrazioni devono tenere conto di procedere su una curva al ribasso, ma ciò dipenderà anche dalla situazione economica ", ha indicato Montero. Secondo la ministra, l'esecutivo non dovrà ripetere gli "errori" del passato attuando le politiche di tagli che hanno determinato disuguaglianza. Per questo motivo, ha spiegato Montero, la tabella di marcia del governo prevede di continuare a stimolare la crescita con una politica "anticiclica" per "non lasciare indietro nessuno" e mantenere il tessuto produttivo e l'occupazione, intraprendendo una revisione della spesa pubblica in modo che sia più efficiente. (Spm)