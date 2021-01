Scuola: Marin (FI), problemi su trasporto pubblico, aule, insegnanti e test diagnostici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sulla scuola continua a commettere errori: la ministra Azzolina sembra vivere fuori dalla realtà come se la scuola vivesse in una bolla distinta è distante dalla pandemia. Così in una nota il deputato di Forza Italia Marco Marin. “Per l'apertura dell'anno scolastico di settembre ha fatto passare i mesi precedenti senza fare nulla di significativo come se tutto ruotasse intorno ai banchi a rotelle, e la stessa cosa sta avvenendo adesso per la eventuale riapertura del 7 gennaio”, ha detto, sottolineando i problemi di trasporto pubblico, aule, insegnanti e test diagnostici. (Com)