Recovery fund: Nardi (Pd), bene la cabina di regia sociale di Furlan (Cisl)

- Giusta la proposta della segretaria nazionale Cisl Annamaria Furlan di coinvolgere la società italiana, le sue categorie economiche, il mondo del lavoro e il terzo settore, nella definizione delle priorità programmatiche da finanziare coi soldi Ue: penso quindi che vada accolta da governo e Parlamento". Così pin una nota la Presidente della commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi, commentando le parole della leader Cisl. "Nelle prossime settimane avremo come classe politica il compito fondamentale di disegnare il futuro del paese per i prossimi anni, e dobbiamo avere la forza e il coraggio di assumerne fino in fondo la piena responsabilità: allo stesso tempo avremo anche la necessità che le nostre scelte non rimangano sulla carta delle buone intenzioni, ma siano tradotte in azioni concrete”, ha detto, aggiungendo che su questo fronte la partecipazione della società e degli enti locali diventa “indispensabile per evitare di bloccarsi su contenziosi e dilazioni”. Quanto al merito degli interventi da fare, ha concluso, la segretaria Furlan “coglie bene anche le necessità da aggredire nel momento in cui indica di dieci obiettivi da perseguire, perché sono le questioni centrali che come Italia abbiamo di fronte e che dobbiamo finalmente affrontare per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni". (Com)