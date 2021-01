© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro paese non ha bisogno di responsabili, ma di persone competenti e capaci: Forza Italia punta a essere la forza trainante del centrodestra ed è per questo che presenteremo le nostre proposte per il piano vaccinale e per il Recovery plan, per salvare le imprese e i posti di lavoro. Così al Tg2 il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. (Rin)