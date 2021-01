Infrastrutture: al via seconda fase manutenzione Ponte della Magliana a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori sulla sede stradale nella carreggiata in direzione dell'aeroporto di Fiumicino avranno una durata di circa 35 giorni duranti i quali sarà chiuso al traffico l'intero tratto del ponte e il viadotto della Magliana per chi proviene da viale Isacco Newton e le linee del trasporto pubblico saranno deviate con percorsi alternativi. Le operazioni di riqualificazione prevedono il rifacimento del manto stradale, la sostituzione dei giunti di dilatazione, la bonifica della rete di smaltimento delle acque piovane, l'impermeabilizzazione della struttura, la sostituzione di tutte le barriere di sicurezza, il restyling della segnaletica orizzontale e la manutenzione della pista ciclabile che sarà inagibile per tutta la durata dei lavori. A partire dal 3 marzo sarà chiuso al traffico il tratto del Ponte della Magliana in ingresso verso Roma, direzione Eur, con le lavorazioni che saranno completate dopo circa 30 giorni, fatte eccezioni alcuni slittamenti dovuti ad eventi metereologici. (segue) (Com)