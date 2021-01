Infrastrutture: al via seconda fase manutenzione Ponte della Magliana a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura completa delle singole carreggiate, nelle rispettive fasi di cantiere, consentirà di accelerare le operazioni di riqualificazione garantendo al tempo stesso la qualità dei lavori. La scelta di effettuare gli interventi in questo periodo dell'anno è dovuta al minor impatto dei flussi di traffico, dovuti all'emergenza Covid-19 e all'attuale regime di smartworking per gran parte dei cittadini, con l'obiettivo di completare la riqualificazione completa di entrambe le carreggiate del Ponte prima di grandi eventi molto importanti per Roma come il Gran Premio della Formula E previsto per il 10 aprile 2021, le gare valide per l'Europeo di Calcio 2021 a partire dall'11 giugno. La riqualificazione del Ponte della Magliana una volta completata consentirà, inoltre, un rapido e sicuro collegamento con l'Aeroporto di Fiumicino. (segue) (Com)