Infrastrutture: al via seconda fase manutenzione Ponte della Magliana a Roma (5)

- Durante i periodi di chiusura completa delle due carreggiate del Ponte nelle notti dell'11, 12 e 13 gennaio e per i veicoli provenienti dalla Roma-Fiumicino e da viale Isacco Newton sarà possibile percorrere via della Magliana. Sarà chiuso anche il Viadotto della Magliana con deviazione del traffico su via Cristoforo Colombo. Divieto di accesso per i veicoli, anche, alle due rampe di immissione al viadotto della Magliana, all'altezza dell'Hotel Sheraton e alla rampa per l'inversione di marcia di via del Cappellaccio. Nei giorni precedenti all'installazione del cantiere sarà predisposta la segnaletica stradale provvisoria dall'impresa che eseguirà gli interventi, coordinata dal Dipartimento Lavori Pubblici, predisposta la cartellonistica sui percorsi alternativi da seguire prima della chiusura completa di ogni singola carreggiata, anche con pannelli a messaggio variabile nelle aree limitrofe e sul Grande raccordo anulare. (Com)