Milano: da settembre ad oggi 510 nuove assunzioni per migliorare i servizi del Comune

- Prosegue il piano di rinnovamento e implementazione del personale del Comune di Milano voluto dalla Giunta per garantire alla città servizi più efficienti e personale con competenze sempre più aggiornate. Da settembre a oggi si sono concretizzate 510 nuove assunzioni, di cui 109 solo nel mese di settembre, relative a nuove educatrici destinate ai nidi e alle scuole dell'infanzia per garantire il più ampio organico possibile in occasione della riapertura delle strutture. Nuovo personale anche per il settore della formazione linguistica e per la sicurezza della città. "Abbiamo scelto di continuare a investire nelle persone e nelle loro competenze - commenta l'assessora alle politiche per il lavoro, attività produttive e risorse umane Cristina Tajani - perché rappresentano la più grande risorsa di cui la pubblica amministrazione si possa dotare. Il nostro piano occupazionale, oltre a migliorare e incrementare i servizi offerti al cittadino, rappresenta un contributo concreto alla tenuta dell'occupazione in città, in questo momento così complesso". Delle 510 nuove assunzioni, 149 hanno riguardato impiegati amministrativi per potenziare front e back office di tutte le direzioni, utili anche a snellire e rendere più veloce il dialogo con i cittadini. Sono invece 109 le nuove educatrici che andranno a implementare il personale di nidi e scuole dell'infanzia al fine di garantire, anche in periodo di emergenza Covid-19, gli elevati standard qualitativi di un servizio tra i più sentiti dalle famiglie milanesi. (segue) (Com)