Malesia: primo partito Umno reclama seggi persi per defezioni e chiede elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande partito della Malesia, l'Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno), presenterà alle prossime elezioni generali del 2023 candidati in tutti i 55 seggi parlamentari e nazionali vinti alle ultime generali del 2018, reclamando in questo modo anche i 17 seggi persi in seguito a causa delle defezioni dal partito. Lo ha dichiarato oggi il presidente di Unmo, Ahmad Zahid Hamidi, nel corso del discorso tenuto alla riunione della divisione del partito conservatore di Bagan Datoh, sulla costa nordoccidentale. "Quelli sono i seggi di Umno, e li rivendicheremo", ha detto Hamidi citato da "The Straits Times", annunciando una presa di posizione in vista di eventuali negoziati con i membri alleati della coalizione al governo, la Perikatan Nasional (Pn). Alle elezioni del 2018, con i 55 seggi vinti il partito aveva ottenuto la rappresentanza di quasi un quarto del parlamento (222 seggi), riducendosi dopo le defezioni a 38 seggi. Hamidi ha inoltre annunciato che nella contestazione dei seggi persi Unmo è appoggiato da tutto il Fronte nazionale - il Barisan National (Bn), la coalizione guidata da Umno -, sotto il cui logo agirà.Le prossime elezioni generali dovrebbero tenersi come detto nel 2023. Nel suo discorso di oggi, tuttavia, Hamidi ha sostenuto che data la sottile maggioranza parlamentare detenuta dal governo si potrebbero tenere elezioni anticipate, nonostante la pandemia di coronavirus, che già ha determinato il posticipo di diversi appuntamenti elettorali. "Comprendiamo che non vogliamo che il Covid-19 si diffonda, ma possiamo comunque seguire le procedure operative standard. Perché dobbiamo aver paura di tenere elezioni generali durante una pandemia? Più di 30 Paesi hanno tenuto elezioni generali durante la pandemia di Covid- 19. Perché la Malesia è l'unico Paese che ha paura di farlo?", ha detto Hamidi. Fanno parte della coalizione Pn al governo il Parti Pribumi Bersatu Malaysia di Tan Sri Muhyiddin, Umno, il Parti Islam SeMalaysia (Pas) e il Gabungan Parti Sarawak. (Fim)