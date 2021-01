Maltempo: Ciociaria imbiancata, al lavoro mezzi spazzaneve su più strade provinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attive dalle prime ore di questa mattina le squadre di operai e tecnici della Provincia di Frosinone, intervenuti in diverse parti del territorio dove la neve è caduta abbondante durante la notte. Uomini e mezzi spazzaneve sono intervenuti a Terelle, Viticuso e comuni limitrofi per liberare il manto stradale da una pesante coltre bianca che rendeva difficile il transito alle auto. Lo comunica in una nota la Provincia di Frosinone. Le operazioni di rimozione della neve hanno riguardato anche diverse strade provinciali: la Sp 226 Sant'Onofrio-Val Di Rio in territorio di Alvito; la 103 Settefrati-Canneto dal km 4,5; la 223 Picinisco-Prati di Mezzo dal km 1. Squadre dell'ente sono intervenute anche per uno smottamento sulla Sp 19 al km 5,5 in territorio di Arnara. Al momento non si registrano particolari criticità e in tutte le zone dove è stato necessario intervenire sono state ripristinate le condizioni di sicurezza per la viabilità. (segue) (Com)