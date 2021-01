Maltempo: Ciociaria imbiancata, al lavoro mezzi spazzaneve su più strade provinciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro ente – commentano il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo e il consigliere delegato alla Viabilità, Germano Caperna - continua la sua opera di monitoraggio sulla viabilità dell'intero territorio provinciale, intervenendo con rapidità sulle situazioni di maggiore criticità, specie in concomitanza di abbondanti nevicate. Una macchina perfettamente organizzata per rispondere in modo veloce ed efficiente ai diversi disagi provocati dal maltempo di questi giorni. Ringraziamo tutto il personale del settore viabilità per la solerzia e l'efficacia degli interventi messi in campo dalle prime ore di questa mattina". (Com)