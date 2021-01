Egitto: Covid, autorizzato uso di emergenza vaccino cinese Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Egitto hanno approvato l’uso di emergenza del vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla cinese Sinopharm, dopo aver ricevuto il mese scorso una prima consegna di dosi. Lo ha annunciato la ministra della Salute del Cairo, Hala Zayed, in un’intervista all’emittente egiziana “Mbc Masr”. Il prossimo lotto del vaccino cinese, ha proseguito Zayed, dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Anche la casa farmaceutica Astrazeneca, ha aggiunto la ministra, ha presentato una richiesta per l’autorizzazione del suo vaccino nel Paese, tramite la compagnia locale per la produzione di vaccini Vacsera; durante la terza o la quarta settimana di gennaio dovrebbe arrivare nel Paese il primo lotto di vaccini Astrazeneca-Oxford. Le autorità del Cairo stanno inoltre negoziando per acquistare il vaccino Pfizer-BioNTech, ha detto Zayed, sottolineando che l’Egitto ha anche siglato un contratto separato con l’Alleanza internazionale per i vaccini Gavi per assicurare 40 milioni di dosi di uno dei vaccini esistenti, per 20 milioni di cittadini. Nel primo trimestre del 2021 dovrebbe arrivare, in data ancora da definirsi, il primo lotto del vaccino fornito da Gavi, mentre gli altri saranno forniti più avanti durante l’anno. (segue) (Res)