Egitto: Covid, autorizzato uso di emergenza vaccino cinese Sinopharm (2)

- Le autorità, ha proseguito la ministra, stanno lavorando per fissare l’inizio della campagna vaccinale: le somministrazioni saranno effettuate in centri affiliati selezionati su tutto il territorio nazionale, e sarà data priorità al personale sanitario in prima linea, a coloro che soffrono di malattie croniche, e agli anziani. La campagna per la somministrazione del vaccino dovrebbe cominciare, ha stimato Zayed, “entro la seconda e la terza settimana di gennaio”. Il fondo statale Tahya Misr, ha proseguito la ministra, sosterrà il costo di tutti i vaccini, data l’importanza di garantirli a coloro che soddisfano i criteri di priorità. Tuttavia, coloro che sono in grado di pagare i vaccini potranno farlo separatamente, senza il sostegno dello Stato, seguendo un meccanismo di pagamento che sarà rivelato più avanti. Dalla metà di febbraio a oggi il Paese ha registrato ufficialmente 140.878 casi di Covid-19, e 7.741 decessi. (Res)