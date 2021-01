Covid: Locatelli (Css), risposta immunitaria completamente protettiva dopo seconda dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli articoli scientifici è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose, proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva: e lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Lo afferma il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. “Questa è una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati", ha detto. (Rin)