Spagna: ministro Illa, lascerò incarico quando inizierà campagna elettorale in Catalogna

- Farò campagna elettorale quando arriverà il momento, ma sino ad allora continuerò a svolgere i miei doveri di ministro della Salute. Lo ha affermato Salvador Illa in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia" a pochi giorni dall'annuncio della sua candidatura alla presidenza della Catalogna per il Partito socialista catalano (Psc) in vista della elezioni del 14 febbraio prossimo. Illa ha ammesso di essere stato a conoscenza di una sua possibile candidatura sin da novembre ma di aver negato questa possibilità fino all'ultimo momento. La decisione, secondo il ministro, spettava unicamente a Miquel Iceta, segretario del Psc e candidato ufficiale alla presidenza fino al sorprendente cambio di rotta deciso dal premier Pedro Sanchez per tentare di sorprendere il blocco indipendentista composto da Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed Uniti per la Catalogna (Junts per Catalunya). "Iceta ha fatto un atto di generosità che è insolito in politica. Lui ha rinunciato a ciò che voleva e io mi sono assunto una responsabilità a cui non aspiravo", ha evidenziato Illa. (segue) (Spm)