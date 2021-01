Sardegna: oltre 12 milioni per progetti strategici interconnessione bacini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanziate in Sardegna le risorse per la progettazione di otto opere del Sistema idrico multisettoriale regionale (Simr) finalizzate a realizzare nuove interconnessioni tra bacini e a integrare, potenziare o migliorare la funzionalità di quelle esistenti. Con 12.300.000 euro la Giunta regionale ha programmato le risorse per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi oggetto del programma presentato al governo nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico (sezione invasi) e del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). "Siamo impegnati in una importante opera di efficientamento del sistema idrico”, spiega il presidente della Regione Christian Solinas, secondo cui “l’acqua è un bene prezioso, e lo è ancor di più in una regione che dipende per il 74 per cento da invasi artificiali. In quest'ottica abbiamo approvato la progettazione di alcuni interventi ritenuti strategici per l'approvvigionamento idrico dell'Isola e fondamentali per garantire l'accesso all'acqua, che rappresenta la prima ricchezza da tutelare non solo per il presente ma anche e soprattutto per le future generazioni". (segue) (Com)