Sardegna: oltre 12 milioni per progetti strategici interconnessione bacini (2)

- Gli interventi sull'interconnessione tra bacini e sull'efficientamento del sistema proposti dalla Regione Sardegna raggiungono complessivamente un importo che supera i 200 milioni di euro sono frutto della ricognizione effettuata nei mesi scorsi dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del ministero dei Trasporti, che si è avvalsa del supporto tecnico dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e dell’assessorato dei Lavori pubblici. L'accesso ai finanziamenti è subordinato per il Piano Invasi al rispetto dei requisiti di riparto tra distretti idrografici stabiliti con apposito decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su un orizzonte temporale di attuazione che va dal 2020 al 2028, mentre per il cosiddetto Recovery fund vige l'obbligo di avviare la fase di affidamento dei lavori entro il 2022 e di completare le opere entro il 2026. È proprio per consentire il rispetto dei termini fissati e garantire così l'accesso ai finanziamenti che è indispensabile finanziare da subito la progettazione di quelle opere che al momento non avevano una dotazione finanziaria che ne consentisse l'avvio, compresa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nullaosta previsti. (segue) (Com)