Migranti: Ue stanzia altri 3,5 milioni di euro aiuti umanitari per i rifugiati in Bosnia

- La Commissione europea ha annunciato oggi altri 3,5 milioni di euro in aiuti umanitari per aiutare i rifugiati e i migranti in Bosnia-Erzegovina. Secondo quanto si legge in una nota del Servizio di protezione civile europea, oltre 1.700 rifugiati e migranti sono tuttora senza un rifugio e un sostegno adeguati nel cantone bosniaco di Una Sana. Dopo la chiusura del centro di accoglienza di Lipa, che non era in grado di reggere il periodo invernale e che ha subito anche un incendio, attualmente sono presenti sul posto circa 900 persone. Inoltre, altri 800 rifugiati e migranti soggiornano all'aperto in condizioni invernali rigide, compresi i bambini. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha dichiarato: “La situazione nel cantone di Una Sana è inaccettabile. Gli alloggi per la stagione invernale sono un prerequisito per condizioni di vita umane, che devono essere garantite in ogni momento. Le autorità locali devono rendere disponibili le strutture esistenti e fornire una soluzione temporanea fino a quando il campo di Lipa non sarà ricostruito in una struttura permanente”. (segue) (Beb)