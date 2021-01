Migranti: Ue stanzia altri 3,5 milioni di euro aiuti umanitari per i rifugiati in Bosnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza umanitaria dell'Ue, ha aggiunto Borrell, “fornirà alle persone in difficoltà l'accesso a beni di prima necessità come sollievo immediato alla loro situazione attuale. Tuttavia, sono urgentemente necessarie soluzioni a lungo termine. Esortiamo le autorità a non lasciare le persone fuori al freddo, senza accesso alle strutture sanitarie nel mezzo di una pandemia globale ". Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha dichiarato: "Centinaia di persone, compresi i bambini, dormono all'aperto a temperature gelide in Bosnia-Erzegovina. Questo disastro umanitario potrebbe essere evitato, se le autorità creassero sufficienti capacità di riparo per l'inverno nel Paese, anche facendo uso delle strutture esistenti disponibili. L'Ue fornirà ulteriore assistenza di emergenza anche a coloro che dormono fuori distribuendo cibo, coperte, vestiti pesanti e continuerà a sostenere i minori non accompagnati. Tuttavia, l'assistenza umanitaria non sarebbe necessaria in Bosnia-Erzegovina, se il Paese adottasse una gestione della migrazione adeguata, come richiesto dall'Ue per molti anni". (segue) (Beb)