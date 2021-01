Libano: Del Col (Unifil), nel 2021 necessaria ancora più determinazione per svolgere mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha fatto il massimo per realizzare il suo mandato, ma l’assenza di ostilità negli ultimi 14 anni non deve portare all’”autocompiacimento”: nel 2021 sarà necessaria ancora più determinazione per favorire una piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza. Lo afferma il capo missione e comandante di Unifil, generale Stefano Del Col, in un messaggio di auguri per l’anno nuovo. “Nell’augurare a tutti un felice anno nuovo, colgo questa opportunità per ringraziare tutti, anche i Paesi che contribuiscono a Unifil e il Consiglio di sicurezza dell’Onu, per aver garantito a Unifil di poter svolgere il suo mandato e di preservare la continua stabilità che vediamo dal 2006 nel Libano meridionale”, si legge nel messaggio. “Nel 2020 abbiamo visto tensioni occasionali, ma gravi, lungo la Blue line, oltre a un’accesa retorica sia in Libano sia in Israele. La presenza di più di 11 mila peacekeeper civili e militari rappresenta un deterrente per la ripresa del conflitto, e un fattore di stabilità per il Paese. Le più di 450 attività giornaliere svolte dai nostri peacekeeper hanno scoraggiato le escalation, ed è qualcosa di cui dovremmo tutti essere orgogliosi”, prosegue Del Col. (segue) (Res)