Regno Unito: Johnson, genitori domani mandino i loro figli a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I genitori inglesi dovrebbero mandare i loro figli alle scuole elementari lunedì fintanto che saranno aperte nel loro quartiere. Lo ha detto il primo ministro, Boris Johnson, all’emittente televisiva “Bbc”. "Non ho dubbi sul fatto che le scuole siano sicure", ha detto il premier, secondo cui le chiusure scolastiche di due settimane a Londra e nel sud est dell'Inghilterra sono state misure "eccezionali" causate dalla nuova variante di Covid-19 in rapida diffusione. Secondo Johnson, il rischio per i bambini è "molto, molto basso" mentre il beneficio derivante dall'istruzione è "decisamente enorme". I sindacati hanno chiesto che la didattica a distanza sia introdotto in tutte le scuole primarie dopo che i casi di coronavirus sono aumentati, mentre alcune autorità locali hanno anche espresso preoccupazione per la riapertura degli istituti dopo le vacanze di Natale. Johnson ha detto che mentre le chiusure delle scuole saranno tenute "sotto costante revisione", il governo sarà "guidato da considerazioni di salute pubblica e dall'enorme importanza dell'istruzione". "Se si tiene conto dell’evoluzione della pandemia, abbiamo mantenuto aperte le scuole per molto, molto tempo in aree in cui la pandemia è stata davvero a livelli molto alti", ha detto Johnson. (Rel)