Regno Unito: Johnson, restrizioni anti Covid "stanno per diventare più dure"

- Le restrizioni regionali in Inghilterra "probabilmente stanno per diventare più dure" per frenare l'aumento dei contagi da Covid-19. Lo ha detto il primo ministro, Boris Johnson, all’emittente televisiva “Bbc”. Boris Johnson ha detto di essere "completamente concentrato per fare ciò che serve a eliminare il virus", incluso tenere le scuole chiuse se necessario. "Rivedremo" le misure restrittive a più livelli, ha aggiunto il premier, auspicando tuttavia "la prospettiva che i vaccini scendano in pista offrendo alla gente letteralmente vita e speranza". Su questo punto, Johnson insiste molto, affermando che dovrebbe essere il segnale "che dovrebbe far andare avanti la gente". (Rel)