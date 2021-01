Regno Unito: Johnson, avremmo potuto passare un anno in lockdown ma con gravi danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito avrebbe potuto trascorrere un anno in lockdown per sradicare il coronavirus ma i danni all'economia, alla salute mentale e all'uguaglianza delle persone sarebbero stati "colossali". Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, all’emittente televisiva “Bbc”. La sfida del Regno Unito con il virus è condivisa con ogni democrazia liberale dell'Europa occidentale, ha detto Johnson che ha poi citato la situazione del Galles, descrivendo come un fallimento il blocco nazionale adottato lo scorso settembre. Le misure adottate nella nazione britannica, spiega il primo ministro, mostrano come un semplice blocco potrebbe non essere sufficiente per controllare il virus a lungo termine. Positivo invece, secondo Johnson, l'esempio della città metropolitana di Liverpool, che ha respinto il virus attraverso misure più severe e test di massa. (Rel)