Maltempo: chiusa Sp tra Subiaco e Cervara di Roma per neve e caduta tronco

- È stata temporaneamente chiusa la strada provinciale (Sp) al 7 km dalla Subiaco Livata e Cervara di Roma Campaegli, per neve e caduta di un albero sulla Subiaco Livata. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma i cui mezzi "stanno intervenendo per ripristinare la viabilità - spiega la vicesindaca Teresa Zotta -. In località Montore - aggiunge -, il personale della polizia metropolitana èpresente per assicurare assistenza e ripristinare le condizioni di transito". Agli utenti è raccomandata la prudenza fino alla riapertura della strada. (Com)