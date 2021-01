Scuola: Sasso (Lega), governo odia i precari e Azzolina non paga gli stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo dimostra di odiare i precari della scuola, che prima o poi presenteranno il conto a Pd e M5s, seduti al caldo delle proprie poltrone". Così in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della commissione Cultura della Camera dei Deputati. "Ricevo ancora oggi tanti messaggi di stipendi non pagati ai precari della scuola, assunti per fronteggiare l'emergenza Covid da inizio ottobre. Da settimane - ha chiarito - sto tempestando di telefonate i vari uffici, ho presentato interrogazioni parlamentari, denunciato sugli organi di informazione, ma purtroppo in numerosi casi ci sono ancora insegnanti e lavoratori Ata che lavorano gratis da mesi". Per il parlamentare "Azzolina e Conte si sciacquano la bocca dicendo che la scuola è al centro della politica, che stanno investendo miliardi nella scuola, peccato poi che dopo 4 mesi non abbiano ancora pagato lo stipendio ai lavoratori". (Com)