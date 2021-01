Turchia: Covid, Erdogan, ad aprile potremmo avere vaccino prodotto localmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla Turchia potrebbe essere pronto e disponibile all’uso al più tardi nel mese di aprile. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ieri in videoconferenza alla cerimonia di inaugurazione del ponte di Komurhan, che attraversa l’Eufrate collegando le province orientali di Malatya ed Elazig. “Gli studi per sviluppare (il vaccino) procedono rapidamente”, ha aggiunto Erdogan. Nonostante l’epidemia, ha proseguito il capo dello Stato di Ankara, “non siamo scesi a compromessi sui servizi nel 2020”, e “abbiamo mobilitato tutti i mezzi dello Stato per proteggere la salute della nostra nazione, il suo vaccino e il suo futuro”. Il 2021 sarà “un anno di ripresa e riforme in vari settori”, ha aggiunto Erdogan, sottolineando che il suo partito Giustizia e sviluppo (Akp) ha già identificato le aree in cui le riforme sono particolarmente necessarie. “In un tempo in cui l’ordine politico ed economico globale è stato scosso fino alle radici, dovremmo lavorare di più per portare il nostro Paese là dove merita di trovarsi”, ha detto il presidente. (Tua)